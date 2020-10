Британската полиция откри китайска ваза от петнадесети век, оценена на над три милиона долара, която бе открадната от Швейцария миналата година, съобщи БТА.

Stolen Ming Vase worth £2.5 million recovered by Met detectives: The vase, dating back to the Chinese Ming Dynasty, is believed to have been stolen from a collection in Switzerland by a London-based organised crime group in June 2019. For more visit https://t.co/XvSbqZ9xRH pic.twitter.com/4cfnt62lWJ