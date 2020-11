Легендарният футболист на "Манчестър Юнайтед" и селекционер на Уелс Райън Гигс е бил арестуван в неделя вечерта, твърдят медиите в Англия. Полицията е нахлула в дома на Гигс малко след 22 часа, след като съседите чули крясъци и викове, пише Gong.bg .

По-късно от полицията обявиха, че става дума за нападение срещу приятелката на бившия футболист Кейт Грейвил.

Ryan Giggs arrested on suspicion of assaulting his girlfriend https://t.co/cBjzcYDHsL pic.twitter.com/7CP8IMoSYw