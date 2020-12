Американец от щата Алабама, който през Втората световна война ремонтирал поразени при сраженията влакове във Франция, преболедува COVID-19 и се възстанови навреме, за да посрещне 104-ия си рожден ден в четвъртък, съобщи Асошиейтед прес.

ALABAMA | Happy Birthday to Major Wooten, a veteran, who's celebrating his 104th birthday after beating COVID-19! 🎂 https://t.co/AAeIPir5fP

Мейджър Утън бил физически изтощен и леко замаян след инфекцията, но изглежда се възстановява, каза внучката му Холи Утън Макдоналд.

„Благодарна съм, че успяха да се погрижат за него бързо и беше подложен на тест. Удивително е, че 104-годишен човек преживя коронавируса”, каза тя.

120-годишна жена пребори коронавируса

От болница „Мадисън” разпространиха видеозапис на Утън с маска на лицето, който маха с ръка, докато медицински служители му пеят песен за рождения ден във вторник, два дни преди празника му. Тогава той напусна болницата на количка, украсена с балони.

World War II veteran Major Wooten was released from the hospital on the week of his 104th birthday after battling COVID-19. https://t.co/88PymYz0jk pic.twitter.com/opDrCHjWOT