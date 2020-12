Франция планира да построи нов атомен самолетоносач за наследник на флагманския кораб на военноморските си сили "Шарл дьо Гол", съобщава БТА.

Президентът Еманюел Макрон съобщи новината по време на посещение във френската компания за атомна енергия "Фраматом" в източния град Льо Крьозо.

Macron says nuclear will remain key energy source for France https://t.co/VNNsZWr4sK pic.twitter.com/4LuwKqaKSu