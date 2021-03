Куфар със 185 костенурки е заловен на летището на островите Галапагос. Целта е била да бъдат изнесени от архипелага към Еквадор. Животинките първо били опаковани в найлонови пликчета и след това натъпкани в куфара. 10 от тях не са оцелели, предаде БТА.

Открити са при рутинна проверка. Възрастта им не превишава 3 месеца и черупките им са много крехки. Това прави трудно откриването на оригиналното им местообитание в архипелага.

Министърът на околната среда на Еквадор Марсело Мата осъди „вандалския акт, който е престъпление срещу фауната и природното наследство на страната”. Той увери, че виновниците ще бъдат наказани с цялата строгост на закона.

