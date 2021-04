Най-добрият български тенисист Григор Димитров стартира отлично похода си на Мастърса в Монте Карло. В първия си мач българинът срази в два сета – 6:3, 6:4, германския опонент Ян-Ленард Щруф за час и 15 минути игра в Монако.

Следващият съперник на Гришо в Княжеството ще е местния представител Жереми Шарди.

Ripping into round two 💨@GrigorDimitrov knocks out Struff 6-3 6-4 to set a #RolexMCMasters meeting with Chardy pic.twitter.com/JBcJr80wiq