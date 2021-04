Кралица Елизабет II благодари на всички хора по света, които почетоха паметта на принц Филип и изказаха своите съболезнования към семейството й. Посланието й бе публикувано в официалния профил на двора в Twitter.

„По случай 95-ия си рожден ден днес получих много пожелания, които ценя. Семейството ни тъгува много и за нас е голяма утеха да чуем подобни думи. Благодарим Ви за цялата подкрепа и доброта през последните дни! Трогнати сме! Това ни напомни за пореден път, че Филип умееше да въздейства на хората", каза Елизабет II.

Кралица Елизабет навършва 95 години

