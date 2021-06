Актуалният европейски шампион Португалия стартира с победа участието си на UEFA EURO 2020 над Унгария с 3:0. Пред 60 000 зрители в 84-ата минута Герейро откри резултата, а три минути по-късно Кристиано Роналдо от дузпа реши изхода от мача.

✅ First player to feature in 5⃣ European Championships ✅ All-time leading scorer in Euro history [11] ✅ Goes within 3⃣ goals of all-time international scoring record All in a day's work for Cristiano Ronaldo 🤷‍♂️🐐 #HUNPOR #EURO2020 pic.twitter.com/fpNx1Qz9Zq

В добавеното време на срещата Роналдо отново се разписа за класическото 3:0. По този начин Роналдо днес се превърна в първия футболист в историята, участвал на пет европейски първенства, вкарал гол на пет европейски първенства, както и голмайстор номер едно в историята на европейските първенства с 11 гола, два повече от досегашния рекордьор Мишел Платини.

Португалия реши изхода от мача в последните шест минути на редовното време. Първо в 84-ата минута Герейро откри резултата, след като насочи топката във вратата. Малко след това нарушение на Орбан в наказателното поле срещу Силва, накара съдията Чакър да отсъди дузпа, която беше реализирана от Роналдо.

Cristiano Ronaldo with a double to make it 11 in Euro finals. Now he is the all time top scorer in Euros.

Portugal’s late surge was heartbreaking for Hungary’s resolute defence.#Ronaldo #HUNPOR #EURO2020 pic.twitter.com/0kLB7NPUHa