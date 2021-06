Голяма черна мечка, заснета от охранителни камери да се качва в пикап, изглeжда е разбила още няколко автомобила в щата Ню Хампшир, съобщи АФП.

Police in New Hampshire are warning residents not to leave food or trash inside their vehicles after a flurry of reports of bears “causing considerable damage.” https://t.co/ap4HxPsEF1 pic.twitter.com/QVetFnXMlJ