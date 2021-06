Невиждано в Европа бедствие удари Чехия! В страната е обявено извънредно положение заради опустошително торнадо, което връхлетя южните райони. Властите потвърдиха, че има четирима загинали и над 150 ранени. Скоростта на вятъра е била между 260 и 320 километра в час.

Отнесени са покриви на сгради, изпотрошени са прозорци, а автомобили са затиснати от съборените дървета. Хиляди останаха без ток.

A rare tornado struck along the Czech Republic's southern border, destroying parts of some towns and injuring 150.



