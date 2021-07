Мъж, за когото се предполага, че е разследващ журналист, беше прострелян и тежко ранен на улица в Амстердам, предаде Ройтерс.



Според местното издание "Парул" става дума за Петер Де Врийс. Той е бил прострелян на улица Ланге Лайдесдварстраат", близо до един от централните площади на града. На място са се отзовали екипи за спешна помощ и полицията. Започнало е издирване на заподозрения или на заподозрените за стрелбата.

DEVELOPING: Dutch investigative journalist and crime reporter Peter R. de Vries shot in Amsterdam https://t.co/JRcJRWb79n pic.twitter.com/uid0QwyiAk





Полицията потвърди, че е имало прострелян мъж на улицата, но без да уточнява за кого става дума. Според медийни информации той е бил прострелян в главата.

BREAKING NEWS PETER R. DE VRIES WAS SHOT IN AMSTERDAM! pic.twitter.com/i8bQj9aUIs

Де Врийс е прочут журналист в Нидерландия заради разследванията си след отвличането през 1983 г. на бирения магнат Фреди Хайнекен. Той стана известен и в САЩ заради разследванията си за изчезването на тийнейджърка през 2006 г.



Де Врийс беше обект на заплахи от криминалния свят в миналото във връзка с няколко негови разследвания.

guys, they just arrested the possible shooter of peter r de vries ! pic.twitter.com/3uCDmG16Fp