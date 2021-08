Петролен танкер е похитен в Оманския залив край бреговете на Обединените арабски емирства, предадоха световните агенции. Според източници от сферата на морската сигурност, цитирани от Ройтерс, се предполага, че подкрепяни от Иран сили са завзели танкера. По думите им става дума за плаващия под панамски флаг кораб "Асфалт принсес", намирал се в район на Арабско море, водещ към Ормузкия проток.

Британската служба за морска търговия съобщи за "възможно отвличане" на кораб край ОАЕ.

Warning of 'potential hijack' of ship under way off UAE coast https://t.co/tZXFGQBlMz — Jon Van Wagenen (@DukevVan) August 3, 2021



Иранското външно министерство определи като "подозрителни" информациите за инциденти с кораби днес близо до бреговете на ОАЕ и предупреди да не се правят опити за създаване на "фалшива атмосфера" срещу Техеран.

Iranian Revolutionary Guards: Accusing us of hijacking a ship in the Gulf of Oman is propaganda that precedes our targeting#Iran #UAE #UK #Israel pic.twitter.com/HS3DHIOuLQ — Hidden Truth (@HIDDENTRUTH99) August 3, 2021

Британският в. "Таймс" също така съобщи, че корабът "Асфалт принсес" е похитен. Изданието се позова на британски източници, според които се допуска възможността ирански военни или свързани с Техеран елементи да са се качили на кораба.

По информация на уебсайта "Марийнтрафик" най-малко четири кораба край бреговете на ОАЕ са подали днес сигнали, че са загубили контрол над управлението при неясни обстоятелства. Става дума за танкерите "Куин Емата", "Голдън брилиант", "Джаг пуджа" и "Абис", посочва Асошиейтед прес.