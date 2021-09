Най-добрият ни тенисист Григор Димитров приключи участието си на US Open във втория кръг след контузия, получена в мача с Алексей Попирин при 6:7, 6:7, 0:4, информира Gong.

Българинът получи травма в стъпалото във втория сет, но след като мачът бе прекъснат за повече от половин час, се очакваше да се възстанови. За съжаление това не се получи и при 0:4 в третия сет, Гришо се отказа срещу 73-ия в света.

Grigor Dimitrov Suffers a Major Setback, Retires Mid-Match at US Open 2021 https://t.co/ITY6oT0Or2

В началото на третия сет, изнервен от контузията и някои грешки, той счупи ракетата си, удряйки я в земята от яд.

𝐃𝐢𝐦𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯 𝐛𝐨𝐰𝐬 𝐨𝐮𝐭 ❌



Alexei Popyrin led 7-6, 7-6, 4-0 before Grigor Dimitrov retired through injury.



The number 15 seed showed his frustration earlier in the match 👀#USOpen pic.twitter.com/mxApWT0IMd