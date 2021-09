Сомалийски бежанец беше задържан от италианската полиция, след като рани с нож четири жени и шестгодишно момче в курортния град Римини, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Следователите изключват възможността нападението да е имало терористични мотиви и подозират, че 26-годишният мъж е действал под влиянието на наркотици. Вътрешната министърка Лучана Ламорджезе нарече инцидента изключително сериозен и заяви в изявление, че утре ще посети Римини, за да присъства на среща на силите за сигурност.

Лучана Ламорджезе е подложена на критики от лидера на антимигрантската партия "Лига" Матео Салвини, който иска от нея да вземе по-строги мерки срещу незаконната миграция. След инцидента той отправи нови критики срещу нея във видеозапис във Фейсбук.

