Основателят на "Микрософт" Бил Гейтс празнува рождения си ден на яхтата си край турския егейски курорт Фетхие, предаде турската телевизия CNN Turk.

От десетина дни Гейтс, който е почитател на Турция, се намира на 107-метровата яхта "Лана" край бреговете на турски егейски курорти. Той посети Измир и Бодрум.

Bill Gates celebrated his 66th birthday with Jeff Bezos at an intimate party in a secluded Turkish cove, reports say: Guests were reportedly helicoptered from Bill Gates's megayacht, Lana, to the secluded, picturesque cove in Fethiye, Turkey, on Wednesday. https://t.co/9gDmTxXNGd pic.twitter.com/jPewVQ5zCA