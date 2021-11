Недоносено бебе от Алабама влезе в Книгата на рекордите на Гинес, след като се роди едва в 21-ата гестационна седмица. Къртис Мийн тежал 420 г, пише Би Би Си.

Бебето имало и сестра близначка - Сася Мийнс, която обаче починала ден след раждането. Медиците били категорични, че и двете деца имат по-малко от 1% шанс за оцеляване. Те се родили 19 седмици или 132 дни по-рано.

Curtis Means born in Alabama, US at 21 weeks weighing 420g has been certified by the Guinness World Records as the new holder of the world's most premature baby to survive. He is now 16 months old and still needs supplemental oxygen and a feeding tube.https://t.co/BvW6xZ6j1P pic.twitter.com/mK5essqUsH