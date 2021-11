Министърът на отбраната на Индия Раджнат Сингх официално въведе в експлоатация INS Visakhapatnam, ескадрен миноносец с управляеми ракети "стелт", в индийските военноморски сили във военноморската корабостроителница в Мумбай.

С обща дължина от 163 метра и водоизместване от над 7400 тона, INS Visakhapatnam е сред най-големите кораби разрушители, построени в Индия с използване на местна стомана с DMR 249A свойства и други уникални характеристики.

Vigilant, Valiant, Victorious!



Introducing the Largest Indigenous Guided Missile Destroyer of the Indian Navy, P15-Bravo destroyer ‘INS Visakhapatnam’.



Built under the Make In India programme, its commissioning will boost India's Naval might.🇮🇳 pic.twitter.com/xoKkx2ZYNJ