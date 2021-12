Слонове, облечени като Дядо Коледа, посетиха училище в Тайланд в унисон с ежегодна празнична традиция, предаде Ройтерс. Визитата в училището в Аютая, северно от столицата Банкок, се организира от повече от 15 години.

За втора поредна година обаче животните, освен коледни одежди, носеха и предпазни маски, за да насочат вниманието на учениците към заплахата, която представлява продължаващата коронавирусна пандемия, и да им напомнят да спазват препоръчителните защитни мерки.

По традиция слоновете поднасят подаръци, лакомства и балони на възпитаниците на учебното заведение. Тази година животните раздадоха на децата и дезинфектант за ръце и предпазни маски.

Макар почти цялото население на Тайланд да изповядва будизъм, Коледа обикновено се отбелязва в страната като част от празничния сезон в края на годината.

