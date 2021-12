„Stellar Pizza“ е ресторант, който е напълно роботизиран и произвежда по една пица на всеки 45 секунди, пише „Инсайдер“. Той е основан през май 2019 г. от трима бивши служители на космическата компания на Илон Мъск - SpaceX.

В момента „Stellar Pizzа“ работи само в Джорджтаун, Сиатъл, но планира да се разшири до Лос Анджелис следващата пролет. Поради пандемията от Covid-19 ресторантът не е отворен за посетители, но клиентите могат да поръчат доставка до дома или да вземат пицата си на място.

3 former SpaceX engineers have launched a robot restaurant that makes a pizza every 45 seconds. Stellar Pizza, a robotic restaurant that can churn out a pizza every 45 seconds, is opening in spring next year in Los Angeles. pic.twitter.com/8iBiMm9VTv

Тримата основатели на компанията, Бенсън Кай, Брайън Лангон и Джеймс Уахавайсън, са наели общо 23 бивши служители на SpaceX, за да им помогнат да изградят напълно автоматизирана машина за пица, която може да се побере в камион. Роботът може да приготви пицата от тестото до печенето за по-малко от 5 минути. След като започне процеса, може да произвежда една пица на всеки 45 секунди.

