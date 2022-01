Свлачище на строителен обект в Китай причини смъртта на 14 души, предаде ДПА, като се позова на държавната информационна агенция Синхуа.

Инцидентът станал вчера вечерта в град Бицзе в югозападната провинция Гуейчжоу.

Спасителните екипи успели да извадят изпод развалините 17 човека. 14 от тях обаче били мъртви.

Rescue efforts have continued as the death toll has climbed to 10 after a landslide hit a construction site in Bijie City, SW China's Guizhou https://t.co/GZoWu3on6R pic.twitter.com/ne8TyDPfGi — China Xinhua News (@XHNews) January 4, 2022

Останалите трима са настанени в болница, казаха местните власти и определиха състоянието им като стабилно. Спасителните дейности вече са приключили. Властите разследват какви са причините за свлачището.

5 people were killed and 9 others remain missing after a #landslide hit a construction site in Bijie City, southwest #China's Guizhou pic.twitter.com/XiAdb2G4JY — Hans Solo (@thandojo) January 4, 2022

Landslide in Guizhou, 5 killed, 9 missing.

Five people were killed and nine others remain missing after a landslide hit a construction site in Bijie city, Southwest China's Guizhou province Monday, local authorities said Tuesday.https://t.co/YA3nezL6Il pic.twitter.com/eUWUPodQa2 — China News Express - New Delhi (@ChinaNewsDelhi) January 4, 2022