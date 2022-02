Френски полицаи застреляха мъж, който ги нападна с нож на парижката Северна гара, предаде Ройтерс, като цитира изявление на министъра на транспорта Жан-Батист Джебари.

"Нападателят е починал на място", добави министърът. Двама полицаи са получили леки наранявания.

Парижката Северна гара е една от най-големите в Европа. На нея пристигат международни влакове, свързващи страната с Белгия и Великобритания. Смята се, че инцидентът не е свързан с тероризъм. Нападателят е вече познат на полицията, уточни Джебари.

🚨🇫🇷#Paris stabbing attack.

A terrorist who tried to stab Police officers in Gare du Nord, is been neutralized in Paris, #France. pic.twitter.com/3rVyOikhuS