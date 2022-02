Бурята Франклин – трета в рамките на една седмица - връхлетя Британските острови след като премина през Нидерландия. Предишната буря - Юнис, взе четири жертви и остави близо 1,5 милиона домакинства без ток.

Оранжев код за силни ветрове е издаден за Северна Ирландия и жълт код за някои части от Англия. Очаква се бурята Франклин да причини още прекъсвания на електрозахранването, нарушения на транспорта и материални щети, но да не бъде толкова опустошителна като предишните две бури Дъдли и Юнис. Тя вече

Трима души в Англия и един в Ирландия станаха жертви на Юнис.

STORM FRANKLIN UPDATE



Strongest gust so far in the last hour associated with storm Franklin recorded at Mace Head, Galway of 122km/hr. The strongest winds aren't set to hit until midnight when it will peak in the northwest and north.#StormFranklin #weather #ireland #wind pic.twitter.com/5RKmvehCn2