Eдин от най-известните футболни агенти в света - Мино Райола, лично опроверга информацията за смъртта си. В Twitter той написа, че за втори път през последните четири месеца бива обявяван за мъртъв.

"Явно имам способността да възкръсвам", написа още Райола.

Агентът на футболисти от ранга на Ерлинг Холанд, Пол Погба и Златан Ибрахимович е на 54 години. Италианецът стана известна фигура във футбола предвид високопрофилните играчи, които представлява.

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.