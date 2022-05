Европа застава на страната на Украйна. 72 години след Втората световна война Европа е по-силна и по-единна от всякога, заявява председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в изявление в навечерието на Деня на Европа - 9 май.

The Russian invasion of Ukraine reminds us why we are celebrating Europe Day tomorrow.



The day when a peaceful, prosperous Europe was born.



72 years later, Europe is united in solidarity with our Ukrainian friends, who aspire to a future of freedom.



A European future.