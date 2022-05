Премиерът на Шри Ланка Махинда Раджапакса подаде оставка, след като по-рано през деня имаше сблъсъци между противници и привърженици на правителството в търговската столица Коломбо, предаде Ройтерс.

От седмици островната страна с население от 22 милиона души е обхваната от безпрецедентни демонстрации, като протестиращите искаха президентът Готабая Раджапакса и неговият по-голям брат, премиерът Махинда Раджапакса, да се оттеглят от властта заради лоша икономическа политика, довела Шри Ланка до тежка криза.

Извънредно положение и комендантски час в Шри Ланка

В понеделник от канцеларията на премиера разпространиха съобщение, в което се казва, че 76-годишният политически ветеран подава оставка. „Много заинтересовани страни посочиха, че най-доброто решение на настоящата криза е формирането на преходно правителство, в което да участват всички партии“, се казва в писмото до президента, с което Махинда Раджапакса е подал оставката си.

Той се оттегля от премиерския пост в момент, в който Шри Ланка е обхваната от хаос и безредици, а полицията въведе комендантски час в цялата страна.

Sri Lanka Crisis LIVE Updates: Army deployed in Colombo after violence breaks out, 139 injuredhttps://t.co/mFcN9ZxR7W