Самолет на частна авиокомпания в Непал, който изчезна днес с 22 души на борда, се е разбил в местната река Ламче, съобщиха авиопревозвачът и правителството на страната, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Малкият самолет извършвал полет от туристическото градче Покхара, на около 20 километра северозападно от столицата Катманду, до планинското селище Джомсом – на около 80 километра в северозападна посока, казаха властите.

Самолетът е на авикомпания „Тара еър“, която използва главно канадски машини „Туин Отър“.

Locals said it crashed in river: Nepal Army on plane carrying 22 people including 4 Indians https://t.co/SQma6fQZRB

Полетът е трябвало да трае 15 минути. Контактът с екипажа е бил изгубен малко след излитането.

Представителят на местната полиция Рамеш Тапа каза, че е започнала операция по издирване. По-късно тя бе прекратена заради лошото време.

