Двама души са загинали при стрелба в супермаркет в Швалмщат – градче в северната част на германската провинция Хесен, съобщи във вторник полицията в Twitter, предадоха световните агенции.

Засега не е ясно какво е провокирало стрелбата, но полицията увери, че „няма опасност за населението“. В полицейското съобщение се посочва, че изстрелите са били произведени малко след 13 часа в район Трейза.

BREAKING 🇩🇪 : 2 People shot and killed after a shooting in a Supermarket in Schwalmstadt_Treysa, a small town northeast of Germany's financial capital #Frankfurt.



♦️There was no indication that there was any danger to the public - The Police said pic.twitter.com/pwGnBtIQNb