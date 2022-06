Човек загина, а най-малко 30 бяха ранени, след като кола се вряза в пешеходци в Берлин, съобщава Си Ен Ен.

At least one dead as car ploughs into terrified crowd in Berlin – police lock down areahttps://t.co/438dREmbff pic.twitter.com/Wkr4T4r1Xo — Daily Express (@Daily_Express) June 8, 2022

Инцидентът е станал в близост до популярен търговски център в германската столица. В района има и голяма църква.

Breaking News



A car has driven into a pavement cafe injuring thirty in Berlin. pic.twitter.com/GTzKhlwTrE — David Atherton (@DaveAtherton20) June 8, 2022

По информация на полицията шофьорът е задържан.

A vehicle has driven into a crowd of people in western Berlin, killing one person and injuring at least 30 others. pic.twitter.com/Er76sutzl8 — Vikas Tripathi (@vikasjournolko) June 8, 2022

Изясняват се причините за случилото се и дали действията на водача са били умишлени.