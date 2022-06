Актьорът Матю Макконъхи се срещна с американския президент Джо Байдън и в емоционална реч призова за промяна на американското законодателство за оръжията, съобщи Ройтерс.

Той разказа за жертвите на стрелбата в началното училище в Ювалди, Тексас и призова възрастта за купуване на полуавтоматично оръжие да стане минимум 21 години. Актьорът показа снимки на жертвите на последната масова стрелба в САЩ, както и обувките на едно от момичетата.

Матю Макконъхи е израснал в Ювалди. Той се изказа на фона на изявление на демократите в Сената на САЩ, че са окуражени от разговорите с републиканските си колеги за промени в законодателството за оръжията. Те обаче предупредиха, че при компромис няма да бъде постигнато ограничаване на насилието с огнестрелни оръжия, каквото според тях е необходимо.

"These are the same green Converse on her feet that turned out to be the only clear evidence that could identify her": Matthew McConaughey, who was born in Uvalde, remembers Texas school shooting victim Maite Rodriguez during emotional White House briefing https://t.co/DshdGWJ9e6 pic.twitter.com/s1HDPtVw04