Силни ветрове раздухаха горски пожар на около 70 км югозападно от Берлин, предаде ДПА.

Около 20 души, живеещи в района, са били евакуирани, а други са били предупредени, че може да се наложи да напуснат домовете си. По-рано говорител на пожарната заяви, че площта, обхваната от пламъците, е достигнала “около 100-110 хектара”, като се разпространяват на юг-югоизток.

Пожарът в близост до град Тройенбрицен, в провинция Бранденбург, която заобикаля Берлин, първоначално, в петък, обхващаше само около 60 хектара и за кратко вчера бе ограничен до 40 хектара. За момента пожарната успява да попречи пламъците да се прехвърлят през минаваща през района магистрала, която е затворена.

Продължава гасенето на горските пожари в Испания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Жителите на предградията Тифенбрунен и Фронсдорф, в които живеят около 500 души, трябва да напуснат домовете си “в кратки срокове”, съобщава ТАСС, като цитира нареждане, публикувано на сайта на градските власти.

Този уикенд в Германия температурите са високи - над 30 градуса. Според прогнозите в някои райони на Бранденбург може да стигнат днес до 38 градуса, а в Берлин – до 35 градуса. Тройенбрицен се намира на около 70 км от Берлин. През 2018 г. пожар в близост до града унищожи около 400 хектара гори и принуди над 500 души да напуснат близките селища.

Germany Experiences Excessive Heat, Forest Fires Reported in Severa... (The Berlin Spectator)



Berlin, June 19th, 2022 (The Berlin Spectator) - In Germany, the health authorities warned p...



Add your highlights:https://t.co/0xe1zKIl4v

#Germany #news