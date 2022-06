Земетресение с магнитуд 6 разтърси Тайван, предаде Ройтерс, като се позова на местната метеорологична служба. Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

The Taipei Metro stopped briefly when it hit, before continuing at reduced speed for several stopshttps://t.co/GU9W4X1FC3 — Khaleej Times (@khaleejtimes) June 20, 2022

Трусът станал на дълбочина от 6,8 километра, с епицентър в слабо населен район на източното крайбрежие на острова. Той е бил усетен в цял Тайван.

Островът се намира в сеизмичен район близо до границата между две тектонски плочи, отбелязва Ройтерс.

Земетресение с магнитуд 6,4 в Южен Тайван през 2016 г. причини смъртта на над 100 души. Трус с магнитуд 7,3 в централната част на острова взе повече от 2 хиляди жертви през 1999 г.

JUST IN: Magnitude 6 quake detected SSW of Hualien City, Taiwan https://t.co/3p2UTspQPW pic.twitter.com/953wHfdxDQ — BuzzFeed Storm (@BuzzFeedStorm) June 20, 2022

Земетресение с магнитуд 5 бе регистрирано в понеделник на крайбрежието на Японско море в централната част на главния японски остров Хоншу, предаде ТАСС, като се позова на националната метеорологична служба.

Трусът е станал на дълбочина от 10 километра, с епицентър в префектура Ишикава.

“An earthquake with a preliminary magnitude of 5.4 struck central Japan on Sunday, leaving at least five people injured in Ishikawa Prefecture on the Sea of Japan coast.” https://t.co/Cqzi3CrESd Nuclear in #eq prone zones is simply insane. — The Ghost of Dr Carl Jensen (@Cecalli_Helper) June 19, 2022

Има данни за най-малко петим апострадали. Нанесени са и материални щети. Не е издадено предупреждение за вълни цунами.