Осем автобуса на германската полиция за борба с безредиците са подпалени в Мюнхен само четири дни преди срещата на върха на Г-7, която ще се проведе в баварския курорт Шлос Елмау, съобщи ДПА. Никой не е пострадал при инцидента.

Мюнхенската полиция обяви, че превозните средства са били паркирани пред хотел, в който са отседнали полицаи, преди да бъдат изпратени на мястото на срещата. Има подозрение, че става дума за палеж. Новината идва два дни, след като министърът на вътрешните работи Нанси Фезер заяви, че не се очакват сериозни безредици по време на срещата на върха.

Published by DPAEight German riot police buses have been set on fire in Munich just four days ahead of the G7 summit that is set to take place at Bavaria's Schloss Elmau resort. Munich police told dpathat the vehicles had been parked outside a hotelhttps://t.co/04x0UBHhv7 pic.twitter.com/0LZo16UVU6