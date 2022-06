Състезателката по синхронно плуване Анита Алварес бе спасена от удавяне от старши треньора на САЩ, след като загуби съзнание по време на Световното първенство в Будапеща, предаде БГНЕС.

American swimmer Anita Alvarez is lucky to be alive after she fainted while competing at the World Championships and had to be rescued by her coach on Thursday. The American swim team were left visibly shaken by the horrific near miss pic.twitter.com/Al0gCkBEnn

Отстраниха двама национали от отбора на България за Световното по плуване

Андреа Фуентес се хвърлила да спаси Алварес, която потънала на дъното на басейна и не дишала в края на съчетанието й на финала в соловите изпълнения. „Всички бяхме изплашени до смърт. Трябваше да скоча, защото спасителите не го сториха“, сподели Фуентес, цитирана от испанския вестник "Marca".

Създават „отворена категория“ за транссексуални атлети в плуването

Треньорката, която не била в плувно облекло, а по къси панталони и тениска, се гмурнала до дъното на басейна и извадила Алварес на повърхността. „Бях уплашена, защото видях, че не диша, но сега е много по-добре. Беше много интензивно. Мисля, че поне две минути не поемаше въздух, защото дробовете й бяха пълни с вода. Но успяхме да я спасим, тя изплю водата, изкашля се и това беше всичко“, добави Фуентес, четирикратна олимпийска медалистка в синхронното плуване.

Your holy moly moment of the day: 😳



Anita Alvarez’s coach had to jump in and save her after she fainted.



Via @AP: “It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it. I was scared because I saw she wasn't breathing, but now she is doing very well." pic.twitter.com/fqCofMXpZG