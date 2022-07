Световният номер 3 Новак Джокович надви австралиеца Ник Кириос и спечели титлата на турнира „Уимбълдън” при мъжете. Това е четвърта поредна и общо седма титла за Джокович от „Уимбълдън”.

Джокович изпита доста разочарования в Големия шлем в последните десет месеца, след като загуби финала на US Open от Даниил Медведев, не бе допуснат до участие на Откритото първенство на Австралия и бе спрян от Рафаел Надал в четвъртфиналите на „Ролан Гарос”. Той обаче отново показа, че е най-добрият играч на трева в последните години и макар че имаше известни затруднения, достигна осмия си финал в Ол Ингланд Клъб.

Centre Court rises again for one of its great champions



Congratulations, @DjokerNole ​👏​#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/RAm2mm56pS