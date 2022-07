Земен трус с магнитуд 6 стана в района на еквадорския крайбрежен град Гуаякил, съобщи Европейско-Средиземноморския сеизмичен център, предаде Ройтерс. Епицентърът на труса е бил на дълбочина 57 километра. Земетресението причини смъртта на младеж, загинал от токов удар при падане на електропровод, съобщиха властите.

Геофизическият институт на Еквадор съобщи, че жертви няма, но са нанесени щети на пристанището в Гуяакил, където е бил епицентърът на труса, предаде Франс прес. Земетресението е било усетено в цялата страна, посочи още еквадорският Геофизически институт. Трусът е регистриран в 17:30 ч. местно време (22:30 ч. по Гринуич), а епицентърът е бил на 13 километра от село, близо до пристанището на Гуаякил.

Като призова населението да „запази спокойствие“, президентът Гийермо Ласо написа в „Туитър“, че властите са мобилизирани, за да оценят евентуални щети в региона.

A magnitude 5.7 earthquake took place 18km East of Alfredo Baquerizo Moreno, Ecuador at 22:30 UTC (7 minutes ago). It's depth was 10km and was reported by GFZ. #earthquake #earthquakes #AlfredoBaquerizoMoreno #Ecuador pic.twitter.com/LhAoaftGSO