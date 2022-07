Уникален розов диамант с тегло 170 карата беше открит в Североизточна Ангола, съобщи южноафриканската радиостанция SABC, позовавайки се на австралийската компания Lucapa Diamond Company, която работи с анголското държавно предприятие за разработването на находището в Луло.

Miners in Angola have unearthed a rare pure pink diamond believed to be the largest found in 300 years. A 170 carat pink diamond -- dubbed The Lulo Rose -- was discovered at Lulo mine in the country's diamond-rich northeast https://t.co/UuvaTXRBmW

Това е най-големият розов диамант в света, открит през последните 300 години, заяви говорител на компанията. Камъкът получи името Lulo Rose и ще бъде изложен за продажба на международен търг.

Специалистите смятат, че след шлифоването му диамантът ще загуби до половината от теглото си. В крайна сметка той ще бъде сравним с розовия брилянт Pink Star с тегло 59,6 карата, който беше продаден на търг през 2917 г. за 71,2 млн. долара. В момента Pink Star е най-скъпият диамант, продаван някога на публичен търг.

Prepare to be dazzled by what is believed to be the largest rough diamond to be unearthed in 300 years!



This rare 170-carat pure pink diamond was discovered in Angola and could sell for even more than the previous record of $71.2m! 💎



➡️ https://t.co/HISALUQOwO pic.twitter.com/TOyUq0VREz