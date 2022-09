Четирима души са загинали, след като тайфунът Нанмадол връхлетя Япония през уикенда, съобщи говорител на правителството.

В неделя вечерта бурята достигна сушата край югозападния град Кагошима и изсипа проливни дъждове в района на Кюшу, след което се придвижи по западното крайбрежие.

Thousands of people in Japan have been forced to evacuate their homes after Super-Typhoon Nanmadol has reached the southern region of the country.