Световното първенство в Катар е зад ъгъла. Остават два месеца до най-голямото футболно събитие. Снимки, разпространени в интернет обаче, не изглеждат никак обнадеждаващи за феновете, избрали настаняване във специалните комплекси изградени от домакините, съобщи gong.bg.

Журналистът Иън Хърбърт обиколи предлаганите кабини за настаняване на фенове, както и фен селищата, в които са издигнати палатки за запалянковците.

Accommodation is a real concern. Fan ‘cabins’ still very much under construction at the site I saw. A vast, soulless complex only half built, with row upon on row of these constructions. Unclear what food facilities. Private contractors building them pic.twitter.com/pyLVgLKsIO

„Настаняването буди истинско безпокойство. Кабините за фенове все още се строят на мястото, което видях. Това е огромен, бездушен комплекс с безкраен набор от идентични контейнери. Не е ясно къде ще бъдат съоръженията за хранене“, каза Хърбърт.

Според информация на журналиста нито един от трите лагера за фенове не е близо до завършване.

One of the three tent village complexes. Very much under construction, too. Walk in tents with small food huts. Security staff there said there would there would be swimming pool and gym. Beach is nearby pic.twitter.com/tnJYEoqVsh