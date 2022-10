Най-малко 32 деца са починали при трагедията в Индонезия. Това разкри официално лице, след като правителството нареди на полицията да идентифицира „извършителите“ на един от най-смъртоносните инциденти в историята на футбола.

#Indonesia At least 129 dead in Indonesia football stadium riot #AFP pic.twitter.com/qnXXOtW50c — AFP Photo (@AFPphoto) October 2, 2022

125 души загинаха в събота в град Маланг, след като поддръжниците на загубилия отбор нахлуха на терена, предава БГНЕС. А други 323 пострадаха, след като полицаи използваха сълзотворен газ в препълнен стадион, за да разпръснат нахлули на терена фенове, което доведе и до стъпкване.

Дузина деца, които попаднаха в хаоса, са загубили живота си, разкри за АФП официално лице от Министерството на овластяване на жените и закрила на детото в Индонезия.

This is probably the worst tragedy in football history. It’s being reported around 127 dead, nearly 200 injured in a football stadium in Indonesia pic.twitter.com/ZP83QeU5rz

— Eric Njiru (@EricNjiiru) October 2, 2022

„От последните данни, които получихме, от 125 души, които починаха, 32 от тях са деца, като най-малкото е на възраст между три и четири годинки“, разкри за АФП официално лице пред Министерството на овластяване на жените и закрила на детото в Индонезия.

Междувременно министърът по сигурността на страната Махмуд МД обяви, че е била създадена работна група за разследване на случилото се. „Молим националната полиция да открие виновниците, които са извършили престъпления, в следващите няколко дни. Помолихме ги да предприемат действия срещу тях и се надяваме още, че националната полиция ще преразгледа отново своите процедури по обезопасяване“, посочи още той в изявление по телевизията.