Съд в управляваната от военните Мианмар осъди свалената от власт бивша лидерка на страната Аун Сан Су Чжи по още две обвинения за корупция, предава БТА. Тя получи още две тригодишни присъди затвор, които ще изтърпи едновременно. Така Су Чжи ще трябва да прекара в затвора общо 26 години.

77-годишната бивша лидерка беше задържана на 1 февруари 2021 г., когато военните извършиха преврат и свалиха законно избраното правителство. Су Чжи отхвърли обвиненията срещу нея по сегашното дело за получаване на подкуп от 550 000 долара от Маунг Вейк - магнат, осъден преди няколко години за наркотрафик.

