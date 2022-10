Най-малко 60 души, сред които известни артисти и музиканти, са били убити днес в Мианмар при въздушно нападение на хунтата срещу концерт, организиран от сепаратистка организация, предаде ДПА, като се позова на очевидци и местни медии.

Събитието се е провеждало в северния щат Качин по случай 62-ата годишнина от основаването на Организацията за независимост на Качин. Това е мощна сепаратистка група, съставена от представители на етническата група качин.

Организацията за независимост на Качин от десетилетия се бори срещу армията на Мианмар и подкрепя съпротивата срещу военния преврат, извършен миналата година.

"Загубихме наши хора, наши артисти и наши братя и сестри. Никога няма да забравя това отвратително действие и те (отговорните за нападението) трябва да си платят за това", каза музикант от Качин, който пожела да остане анонимен.

Aftermath of a bombing raid by the Myanmar Air Force against a concert being held by the Kachin Independence Organization near the village of Kansi. Among at least 50 believed killed were 4 popular Kachin singers including Galau Yaw Lwi and Aurali. pic.twitter.com/AtA60hF2ke