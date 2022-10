Стрелба вдигна на крак полицията в Лондон. "Скай Нюз" съобщава за двама загинали и един ранен при престрелката в източната част на британската столица. Пострадалият е настанен в болница в критично състояние.

🚨🇬🇧 #London shooting update: Two confirmed dead and one in critical condition after a shooting in Ilford in east London early this morning. Gunman still at large. pic.twitter.com/xlWZEs7m0p