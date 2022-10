Най-малко 11 ученици са загинали, а 6 са в критично състояние след пожар в училище за незрящи в централната част на Уганда, съобщи днес полицията, предаде Ройтерс.

Пожарът е избухнал в 1 ч. след полунощ в училището за слепи "Салаама" в град Муконо, на около 30 километра източно от столицата Кампала, се казва в съобщение на полицията. Причината за пожара все още не е известна.

Смъртоносните пожари в училищата, които в повечето случаи обхващат и общежитията, са сравнително чести в Уганда и обикновено причината са повреди в електрическата мрежа. Властите обаче твърдят, че някои от пожарите са умишлени.

