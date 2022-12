Бившият президент на Грузия Михаил Саакашвили е бил отровен с тежки метали в затвора и има сериозна опасност за живота му, ако не получи подходящо лечение. Това се казва в медицински доклад, разпространен от неговите адвокати в понеделник, предава БТА.

54-годишният Саакашвили, който е лидер на опозицията в Грузия, е бил прехвърлен в болница миналата година след продължила 50 дни гладна стачка. Така той протестира срещу изпращането му в затвора по обвинения в злоупотреба с власт, които по думите му са политически мотивирани.

Mikheil Saakashvili, the former president of Georgia, has been poisoned with heavy metals while in prison and could be at risk of dying if he doesn’t receive appropriate medical treatment, his legal team says. https://t.co/vtdypm7B7i