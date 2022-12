Илон Мъск вече не е най-богатият човек в света след резкия спад на цената на акциите му в компанията за електрически автомобили Tesla, предава БГНЕС.

Според Forbes и Bloomberg Бернар Арно - главен изпълнителен директор на френския производител на луксозни стоки LVMH - е изпреварил Мъск в тази класация. Богатството на Илон е оценено на 178 млрд. долара. А състоянието на Арно възлиза на 188 млрд. долара.

През октомви главният изпълнителен директор на Tesla завърши придобиването на социалната мрежа Twitter за 44 млрд. долара.

Elon Musk loses his position as the ‘World’s Richest Man’ to Bernard Arnault. pic.twitter.com/SxVKd4GNTT