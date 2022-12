Най-малко 8 души загинаха и 45 бяха ранени в различни райони на Япония заради обилните снеговалежи, които сполетяха тази седмица бреговете на Японско море и Североизточна Япония, предаде японската телевизия NHK.

Повечето от загиналите и пострадалите са възрастни хора, които са се занимавали с разчистване на снега и са получили травми при падане.

Reports of at least three fatalities as heavy snow in NW Japan stranded hundreds of vehicles on roads, disrupted trains and left thousands of homes without electricity. Some areas have seen three times the seasonal average. pic.twitter.com/Xn5Bpx85Y7 — BBC Weather (@bbcweather) December 21, 2022

Такива случаи са регистрирани в префектурите Хокайдо, Акита, Ямагата, Ниигата и Исикава. Заради снеговалежите около 8000 домакинства в Ниигата, Исикава и Хокайдо остават без ток.

Според метеоролозите силните снеговалежи по бреговете на Японско море ще продължат. Очаква се в много райони снеговалежът да бъде съпътстван от силни ветрове.

On Dec 19, 2022 a record #snowfall hit #Japan. The height of the snow cover in Yamagato exceeded 2.2 meters, in Niigata - 1.8 m, & on the island of Hokkaido - 1.5 m! More than 18,000 residents without electricity.

Властите призоваха жителите на засегнатите райони да не излизат навън, ако няма сериозна необходимост от това.

Japan is Freezing! Scary Snow Storm in Hokkaido and Niigata Prefecture pic.twitter.com/TGr6SUrB4o — DewastacjaTicTok (@krus_vs_insta) December 21, 2022

Due to the strongest cold wave this season, heavy snowfall has occurred mainly in western Japan and the Hokuriku region, and in Ishikawa Prefecture, as of 9:00 am on the 23rd, the snow cover is 11 inches in Hakusan Kawachi, and 8 inches in Kanazawa.#Japanhttps://t.co/UfBlbr7ZGI — 白ひげ牛乳🇯🇵 (@a3o1k4i514) December 23, 2022

Eight die, 45 injured as snow batters Japan https://t.co/SaV0kOz40G pic.twitter.com/CFgGdQnSxo — GNN (@gnnhdofficial) December 23, 2022