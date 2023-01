Проливни дъждове и силни ветрове причиниха наводнения, прекъсване на електрозахранването и закъснения на влакове в Уелс.

От Националната електрическа компаня съобщиха, че 600 домакинства в Уелс са останали без ток. Екипи на пожарната команда постояно оказват помощ при инциденти, свързани с наводнения. Регистрирани са 26 наводнения и има предупреждения за потенциални нови 45.

River Taff bursts its banks as heavy floods hit Cardiff - Wales Online https://t.co/yLZjqYTbhl — Elijah Traven (@starandsixpence) January 12, 2023

От транспортната служба на Уелс заявиха, че четири железопътни линии са блокирани. Жълт код за проливни валежи от дъжд е обявен в 16 от общо 22 графства на Уелс.

A number of trees have fallen this morning. Please take care. This is in Cardiff, on a bank near the Taff Trail. Follow live updates as over 20 flood warnings are in place across Wales: https://t.co/aPwWofo9kT#floodwarning #wales #cardiff pic.twitter.com/hKKRIp9uDb — WalesOnline 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@WalesOnline) January 12, 2023

Подобно е положението и в Югозападна Англия. Хората бяха предупредени да стоят далеч от реките, които излизат извън руслата си и посъветвани, ако използват автомобилите си, да бъдат изключително внимателни, защото има много наводнени пътища.

UK flood warnings – Environment agency issue 34 alerts as Wales hit by downpours



"Swathes of England have been almost entirely cut off by flooding after heavy downpours left towns and other residential areas under several feet of water."https://t.co/TThMDSGU2q — Doomer Girl News🐀 (@SaraHor76174949) January 12, 2023

Прогнозата е лошото време да се привдижи в петък и събота към Северна Англия и Шотландия.