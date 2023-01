Най-малко 17 души загинаха, а двама все още са в неизвестност след мащабни наводнения във Филипините. Както се отбелязва в доклада на Националния съвет за превенция на рисковете и справяне с природни бедствия, лошото време е засегнало над 523 900 души в 13 региона на страната.

Според агенцията 71 400 разселени лица се намират в 123 евакуационни центъра. Най-малко 5890 души са напуснали домовете си предварително, седем граждани са получили различни наранявания. В 12 региона са регистрирани 730 инцидента, свързани с бедствия, включително наводнения и свлачища.

Стихията нанесе щети на 530 къщи на обща стойност 2,4 милиона песо (43 600 долара). Щетите на 137 инфраструктурни съоръжения се оценяват на 165,7 милиона песо (3 милиона долара), на селското стопанство - 278,3 милиона песо (5,05 милиона долара).

Наводненията повредиха 158 пътища и 42 моста и засегнаха 24 морски пристанища. Прекъсвания на електрозахранването са регистрирани в 40 града, но в 27 то вече е възстановено, в пет общини има проблеми с водоподаването, в пет - с комуникациите.

В 488 града и 110 общини са преустановени съответно учебните занятия в учебните заведения и работата в предприятията. Бедствено положение е обявено в пет населени места.