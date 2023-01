Певецът Ник Кейв не одобри творчеството на изкуствения интелект ChatGPT, помолен от фен да напише нещо в негов стил, предаде АФП.

"Тази песен е боклук", каза Ник Кейв. "Песните се раждат от страдание, те са продукт на сложна вътрешна творческа борба, а доколкото знам алгоритмите не чувстват нищо", написа музикантът в отговор на текста, предоставен от негов фен.

От пускането му в края на ноември чатботът ChatGPT, който може да дава подробни отговори по широк кръг от теми за броени секунди, предизвиква интереса на интернет потребителите.

‘This song sucks’: Nick Cave responds to ChatGPT song written in style of Nick Cave https://t.co/TGb3Lvkcr2