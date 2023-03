Сидни Холмс е на 23 години, когато получава 400-годишна присъда като заподозрян шофьор във въоръжен грабеж. Той беше освободен от затвора след повече от 34 години.

Съдия от Флорида отмени присъдата му, след като Холмс доказа, че е бил идентифициран погрешно от полицейския състав. Не е имало преки доказателства срещу него към момента на осъждането му.

Imagine spending 34 years in prison for a crime you didn’t commit 💔 Sidney Holmes faced a 400 year sentence, and today, he’s a free man. #CBSNews #CBSNewsMiami @CBSMiami pic.twitter.com/tT3O5MNvY9